Главное на 8 декабря (вечер)

Главным экономическим событием второй половины дня стало обнародование Кабмином списка предприятий, подлежащихприватизации в 2009 году.

В частности, правительство включило в этот список 99,57% акций Одесского припортового завода, 67,79% акций «Укртелекома», 75,22% акций «Турбоатома». Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р, обнародованном на Правительственном портале 8 декабря.

Кабинет министров Украины также внес блокирующие госпакеты акций 6 проблемных облэнерго и 4 тепловых генерирующих компаний в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году. В список, как и прежде, внесены пакеты: 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 25,01% - "Одессаоблэнерго", 25,02% - "Прикарпатьеоблэнерго" и по 25%+1 акция "Черниговоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"; а также 60% пакеты 4 генерирующих компаний: ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Днепроэнерго».

Кроме того, в следующем году планируется продажа 26,31% акций ОАО «Страховая компания «Астарта» (номинальная стоимость пакета акций – 1 млн. 865,23 тыс. грн.), 51% акций ЗАО «Специализированная страховая компания «Спецэксимстрах» (1 млн. 335 тыс. грн.), 25,07% акций ЗАО «Военно-страховая компания» (2 млн. 015 тыс. грн.) и 8,16% акций ЗАО «Страховая компания «Интер-Полис» (306 тыс. грн.).

КМУ в следующем году собирается также продать 15,51% акций ОАО «Санаторий «Псел» (номинальной стоимостью 463,71 тыс. грн.), 8,84% акций ОАО «Чернобаевский районный санаторий и детский оздоровительный центр «Сосенка» (152,47 тыс. грн.), 11,71% акций ЗАО «Санаторий профилакторий «Золотые пески» (1 млн. 340 тыс. грн.), 9,24% акций ЗАО «Пансионат «Космос» (169,74 тыс. грн.) и 1,58% акций ООО «Санаторий «Карпаты» (295 тыс. грн.).

Помимо этого, Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР) включен в список предприятий, подлежащих подготовке к продаже в 2009 году.

Макроэкономические новости. В Украине монетарная база в ноябре т.г. уменьшилась на 0,3% (с начала года увеличилась на 21,8%) – до 172,8 млрд. грн., денежная масса выросла на 0,4% (с начала года – на 22%) – до 483,2 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, объем наличности вне банков в ноябре уменьшился на 3,4% – до 141,3 млрд. грн. (увеличение с начала года составило 27,2%), что в значительной мере было предопределено активностью населения на наличном валютном рынке. Это также повлияло на динамику удельного веса наличности в структуре денежной массы, которая на протяжении ноября уменьшилась до 29,2% по сравнению с 30,4% на начало месяца.

Вклады населения в национальной валюте уменьшились в ноябре на 4,6 млрд. грн., а депозиты юридических лиц – на 2,8 млрд. грн.

Суммарно объем депозитов физических и юридических лиц сократился, таким образом, на 7,4 млрд. грн.

Напомним, в октябре депозиты физических и юридических лиц уменьшились на 9,1 млрд. грн. Следовательно, за два последних месяца суммарный объем гривневых депозитов в коммерческих банках снизился на 16,5 млрд. грн.

Общий объем депозитов, по сообщению Нацбанка, вырос в ноябре на 2,4% и составил 338,9 млрд. грн. Однако получено такое увеличение благодаря курсовой переоценке депозитов в иностранной валюте (за счет девальвации гривни).

Подготовка к Евро-2012. Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО убежден, что план подготовки Украины к Евро-2012 на 2008 год выполнен полностью. «Сегодняшняя встреча засвидетельствовала, что план действий по подготовке Евро-2012 на 2008 год выполнен, основные кризисные моменты преодолены и мы уверенно единой украинско-польской командой входим в 2009 год», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Со своей стороны вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК отметил, что украинская сторона также проинформировала польскую о последних изменениях в структуре управления подготовкой к Евро-2012, и стороны обсудили совместный отчет на Наблюдательный совет УЕФА, который состоится 10 декабря. По его словам, Украина проинформирует УЕФА о «весомом прогрессе в 2008 году относительно практически ликвидации проблемных вопросов».

Новости валютного рынка. На украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжили свой рост – с 7,4550/7,5750 грн. (открытие торгов) до 7,5550/7,5950 грн. (закрытие торгов).

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесоКонсалтинг», Национальный банк на рынок не выходил.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2620/0,2760 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2630/0,2700 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2640/0,2700 грн. В России курс доллар-рубль снизился и составил 27,9841 (-0,0497) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2720/1,2910 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,6110/9,7715 грн., к 11:00 цены поднялись до 9,6650/9,7745 грн., а к 12:00 установились на следующих значениях - 9,7230/9,7675 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 9,7250/9,7825 грн.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 9 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 739.8900 (на 8 декабря – 735.9800)

100 EUR – 951.0546 (на 8 декабря – 932.1187)

10 RUR – 2.6421 (на 8 декабря – 2.6199)

Standard & Poor`s первым из "большой тройки" международных рейтинговых агентств и впервые после дефолта 1998 года снизило рейтинг России в ответ на стремительное сокращение золотовалютных резервов на фоне бегства капитала из страны и снижения доходов от экспорта, сообщает Reuters.

S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте: до "ВВВ" с "ВВВ+", долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте до "ВВВ+" с "А-" и подтвердило краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте на уровне "А-2". Прогноз по рейтингам - "негативный".

S&P объяснило снижение рейтинга РФ сокращением резервов, которые по-прежнему остаются третьими в мире по величине, хотя и уменьшились более чем на 20 процентов с августа 2008 года - до $455 миллиардов с $583 миллиардов.

Прогноз "негативный" по суверенным кредитным рейтингам РФ отражает вероятность понижения рейтингов, если банковский кризис и внешнее давление продолжат оказывать влияние на бюджетные показатели и если все еще значительный арсенал ликвидных активов суверенного правительства будет по-прежнему сокращаться в условиях ухудшения базовых экономических характеристик.

Способность правительства привлекать капитал по-прежнему ослаблена непредсказуемостью бизнес-среды, говорится в сообщении агентства.