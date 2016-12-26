Гривня торгуется на межбанке по 26,40 за доллар

В понедельник, 26 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,35/26,40 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5647/27,6044 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4323/0,4343 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:30 установился на уровне 26,3692 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 88 сделок на сумму 77,44 миллиона долларов.