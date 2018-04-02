Итоги 2016 года: "мастер-класс" Гройсмана

УНИАН предлагает своим читателям цикл статей, посвященных итогам турбулентного 2016 года, одним из главных политических событий которого в Украине стала смена правительства при сохранении пропрезидентской парламентской коалиции в Верховной Раде.

В 2017 году Владимир Гройсман рассчитывает сохранить свой пост и обещает, что каждый украинец почувствует улучшения, благодаря политике, которую проводит его Кабинет. УНИАН решил подвести итоги деятельности заступившего в апреле 2016 год на пост ответственного за реформирование страны Кабинета министров и сделать прогноз правительственной политики в наступающем году.

Бывший мэр Винницы, прослуживший быстро развивающемуся городу восемь лет, Гройсман стал для Украины тем политиком, на которых редко ставят, но именно эти ставки играют. Впервые Гройсман пришел в правительство в послереволюционном 2014 году и занялся самой непонятной для многих и оттого непопулярной реформой - децентрализацией, в суть которой мало кто на тот момент вникал. Чем красивее и доходчивее были презентационные ролики вице-премьера Гройсмана, тем меньше они интересовали журналистов и широкую публику. Гройсмана за глаза называли человеком президента Порошенко, считая, что удел вице-премьера по децентрализации - это предел этого человека.

Однако следующей высотой стала должность спикера парламента, которую Гройсман занял в конце 2014 года - после внеочередных выборов в Верховную Раду. Ему потребовалось совсем немного времени для того, чтобы овладеть искусством управления разношерстным парламентом. Довольно быстро законодательный орган, хоть и со крипом, заработал и начал принимать реформаторские законы.

К началу 2016 года, когда вся страна наблюдала активные позиционные бои команды президента Порошенко и премьера Арсения Яценюка за второй по значимости пост в системе исполнительной власти страны, Гройсман был, казалось бы, в стороне. Его фамилию называли в числе кандидатов на премьерский пост, но лишь в общем контексте. Гарантии победы в гонке претендентов на пост руководителя правительства никто не давал.

Но звезды сошлись так, что именно Гройсману доверили порядком потрепанный после политических баталий Кабмин. И с первых дней новому главе правительства предстояло доказать, что он не меньший реформатор, чем его предшественник - Яценюк, и он способен принимать свои собственные решения и нести за них ответственность. О своих амбициозных намерениях премьер заявил в первый же день на премьерском посту, пообещав показать соотечественникам, «как управлять государством».

Гройсман принял страну на выходе из глубокого кризиса. В начале 2016 года Госстат впервые за несколько лет фиксировал начало экономического роста в стране. Однако раздираемая популистскими и военными баталиями Украина заметно сбавила темпы реформ и фактически заморозила диалог с ключевыми кредиторами - в первую очередь, с Международным валютным фондом. Если в сентябре 2015-го директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард рассыпалась в комплиментах Киеву, то уже в феврале 2016-го прислала украинским властям четыре сухие строчки обращения, в которых пригрозила закрыть перед Украиной дверь, не исправь Киев ситуацию в экономике и борьбе с коррупцией.

Но что характерно: перед Кабинетом министров Гройсмана даже не ставили каких-то масштабных задач и не связывали с ним серьезных экономических ожиданий, за которые потом можно было бы спросить по всей строгости. Эксперты тогда в один голос отмечали: если надежд на новый Кабмин никто не возлагает, значит, он либо так и останется «проходным», либо порадует прорывом. Гройсман пообещал прорыв. Каковы же победы премьера Гройсмана за прошедшие 9 месяцев?

Начать с главного

Едва приступив к выполнению обязанностей, Гройсман собрал заседание Кабина, на котором убедил министров принять одно из самых жестких и необходимых для развития национальной экономики решений последних лет - об установлении единых рыночных цен на газ для всех категорий потребителей.

Этим шагом Гройсман навлек на себя гнев как политиков популистов, так и многих рядовых граждан, столкнувшихся с «рыночными» платежками за коммунальные услуги. Но этим же шагом премьер заложил импульс к экономии ресурсов и поставил точку во всевозможных ценовых схемах и тарифных игрищах на рынке газа, создававших основу для коррупции и ставших черной многомиллиардной дырой экономики.

На эту дыру МВФ указывал два десятка лет к ряду, но рассчитывал, что разобраться с ней удастся лишь к апрелю 2017 года. Украина ускорила процесс, хотя и породила другую проблему - необходимость удовлетворить высокий спрос на коммунальные субсидии и ввести механизм рассрочки за коммунальные услуги для тех, кому субсидия не положена. По итогам года государственной помощью воспользуются порядка семи миллионов домохозяйств.

Другим стратегически важным решением стал курс на возрождение газовой промышленности. В июле Гройсман озвучил производственный ориентир - нарастить собственную добычу газа страной к 2020 году до объемов, необходимых для полного удовлетворения внутренних потребностей промышленности и населения. Речь идет о порядка 27 млрд кубов, в то время как нынешний показатель добычи едва превышает 20 млрд.

По итогам нынешнего года производственных рекордов не будет: мощности госхолдинга «Укргаздобыча» - ключевого предприятия, обеспечивающего топливом страну, позволят лишь незначительно увеличить добычу. Однако в конце года правительство снизило рентные платежи, упростило процедуры лицензирования, что должно способствовать организации поисковых работ, открытию новых скважин и модернизации системы добычи. Уже через год ежегодный прирост добычи, по оценкам правительства, составит более 500 млн кубометров топлива.

Навстречу инвесторам и новым рынкам

В дополнение к радикальному реформированию энергетической сферы правительство приступило к реализации другой стратегической цели - начать восстановление производственного потенциала Украины. Здесь правительство ставит амбициозную задачу стимулировать создание высокотехнологичных производств, выпускающих конкурентоспособные товары с высокой степенью добавочной собственности. Тезис о восстановлении производственной мощи премьер неустанно повторяет в каждой поездке по регионам, где неизменно посещает заводы, фабрики и комбинаты, в том числе работающие на «оборонку».

Развитие военно-промышленного комплекса - особый пункт повестки дня работы правительства. Кабинет Гройсмана при поддержке СНБО взялся за активное развитие национального ВПК, рассчитывая таким образом дать импульс развитию другим отраслям промышленности.

Успехи украинских ракетчиков, создателей боевых машин, авиастроителей, представивших днями новый транспортный самолет Ан-132, весьма значимы, хотя и не столь публичны. В Кабмине уверены: со временем военные победы приумножатся и начнут работать не только на защиту воюющего с коварным врагом государства, но и на имидж страны за рубежом. Ассигнования в размере 5% ВВП, заложенные в бюджете 2017 года, будут этому способствовать.

Но если ВПК государство готово финансировать из бюджета, то развитие «мирного» производства и экспорта будет невозможно без внешних инвестиций. Причем инвестиций не только и не столько из оффшорного Кипра, сколько из государств Большой двадцатки.

В стране уже заработал Офис сопровождения инвестиций, создан Комитет развития промышленности, а Министерство экономического развития и торговли впервые за 25 лет независимости приступило к разработке Национальной экспортной стратегии, также имеющей инвестиционную составляющую.

Поддержать эти решения должны и инициированные правительством масштабные изменения в наиболее проблемных для инвесторов сферах - налоговом и таможенном администрировании. Налоговые изменения удастся ощутить лишь в следующем году - правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс был принят лишь в конце декабря. Но в таможенном деле результаты преобразований видны.

С августа ключевые таможенные посты находятся под контролем Межведомственного центра оценки таможенных рисков, а борьбой с контрабандой и проявлениями коррупции занимаются специальные межведомственные мобильные бригады. Результат их работы - рост таможенных поступлений в бюджет в среднем на 1,5-2 млрд грн. в месяц. В совокупности с другими мерами, предпринятые шаги определенно будут способствовать снижению доли теневой экономики, объем которой по данным Минэкономразвития, постепенно снижается и составляет сейчас 39% против 41% по состоянию на январь текущего года.

Есть у правительства достижения и на международной арене. За прошедшее время премьер Гройсман во главе правительственных делегаций побывал в Вашингтоне, Берлине, Брюсселе и ряде других европейских столиц, где встречался с ключевыми чиновниками и представителями деловых кругов. Результаты встреч - рост доли европейского и североамериканского рынка в общем объеме украинского экспорта. Доля ЕС уже превысила 35%. Доля США и Канады, несколько меньше, но перспективы в этом сегменте взаимной торговли значительные. В июле Киев и Оттава подписали Соглашение о зоне свободной торговли и доступе украинских товаров на канадский рынок емкость более 500 млрд долл.

Кроме того, правительственные торговые миссии поработали в Малайзии, Индонезии и государствах Африки. Как отмечала торговый представитель Украины Наталья Микольская, помимо традиционной заинтересованности в нашем зерне, мир проявил интерес к нашему сектору IT, разработкам в научной сфере и промышленности, в особенности, в машиностроении.

Вернуть доверие кредиторов

Развитие экспорта и привлечение инвестиций, без сомнения, является приоритетом работы правительства. Однако доступ к международному кредитованию важен для стабильной работы экономики не меньше. Займы международных финансовых организаций и стран-доноров были и остаются пока главным внешним финансовым подспорьем для нашей страны. В этой связи для Украины жизненно важно последовательно выполнять программы сотрудничества с кредиторами, не требующими, по сути, ничего, кроме продолжения реформ, которые со временем позволят Киеву не только выйти на передовые позиции в экономике, но и вернуть все, взятые взаймы средства.

В этом контексте, ключевыми являются отношения с Международным валютным фондом, который выступает для Украины маяком и ключом к другим кредиторам. Переговоры с Фондом, с которым у Киева есть четырехлетняя программа реформ, утвержденная в марте 2015 года, застопорились из-за политического кризиса. Однако уже в сентябре - после более чем годичного перерыва - Совет директоров Фонда одобрил работу правительства, и Украина получила третий транш программного кредита 1 млрд долл., выбрав в общем сложности 7,6 млрд долл из общего объема финансирования в 17,5 млрд долл.

В начале января 2017 года Украина рассчитывает получить еще один - dчетвертый транш в размере 1,3 млрд долл. Для этого Верховная Рада приняла согласованный с Фондом государственный бюджет на 2017 год, а правительство совместно с Нацбанком провело национализацию крупнейшего банка «ПриватБанк», нуждавшегося в новых управленческих решениях и значительной докапитализации.

В случае, если Совет директоров в январе одобрит политику правительства, Украина получит деньги. Таким образом, общий объем выделенных Киеву средств только по линии МВФ с марта 2015 года составит порядка 9 млрд долл. Для сравнения: объемы прямых иностранных инвестиций за этот же период пока почти втрое меньше.

В новый год с новыми надеждами

Наступающий 2017 году будет годом закрепления тенденций, проявившихся в 2016 году.

В цифровом выражении цель правительства – удвоить темпы роста экономики до ориентировочно 3% ВВП, добиться снижения инфляции до порядка 8% с 12-13% в 2016 году, сохранить курс гривны на уровне 27-28 грн за доллар при росте доходов граждан. Минимальная зарплата уже через неделю вырастет вдвое - до 3200 грн, а следом за ней «подтянутся» минимальная пенсия и прожиточный минимум - ключевой показатель расчета социальных выплат.

В 2015-м экономика Украины лишь в четвертом квартале оттолкнулась от дна, снизившись суммарно за 12 месяцев на 9% при рекордной для последних лет инфляция в 45%. В кризисном 2014 году падение ВВП было еще более масштабным – на 10%.

Так что трехпроцентный рост экономики – это значительный прогресс воюющей третий год страны, требующий значительных скоординированных усилий всех ветвей власти и поддержки общества. И здесь главное – не поддаться на посулы популистов, заманивающих обещаниями возвращения в «светлое прошлое» с дешевым газом и дружбой с агрессором на условиях для покоренных рабов.

Главные финансовые приоритеты правительства, заложенные в бюджет на 2017 год - поддержка Украинской армии в размере более 120 млрд грн, покрытие дефицита Пенсионного фонда - свыше 150 млрд грн, программа предоставления жилищных субсидий - свыше 40 млрд грн, финансирование проектов строительства изрядно потрепанных дорог - порядка 35 млрд грн. Образование и медицина с учетом степендиального фонда и специальных программ по реимбурсации, закупке лекарств и улучшении системы предоставления медпомощи - в целом получит свыше 15 млрд грн.

Также в центре внимания – продолжение децентрализации с передачей административных полномочий и финансов на места, дальнейшее улучшение делового климата для привлечения инвестиций и активное продвижение технологий энергоэффективности. В стратегической перспективе - разработка модели пенсионной реформы в тесной кооперации с МВФ и Всемирным банком, приватизация и подготовка законодательства для введения рынка земли.

При этом премьер Гройсман всякий раз подчеркивает, что заявленные приоритеты, - это только начало.

Общество и эксперты ждут, что Кабмин сфокусируется и на других приоритетах, ускоряющих реформы. В их числе - судебная, земельная и налоговая реформы. Задача - восстановить авторитет суда, как института, и судей, как госслужащих, позволить собственникам земельных паев пользоваться своими правами владения и, наконец, привить культуру уплаты налогов по-честному, без попыток обойти законодательство и минимизировать обязательства перед государством. Достичь цели позволит объединение усилий правительства и парламента в части принятия экономических и антикоррупционных законов.

Также от правительства ждут продолжения уничтожения бюрократических препон для развития бизнеса. В текущем году Украина не смогла достичь цели значительно улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Наша страна поднялась лишь на три ступеньки до 80 позиции из 190 государств. Но уже через год Кабинет Гройсмана рассчитывает добиться вхождения Украины в ТОП-50, благодаря реализации регуляторных инициатив.

Ждут от правительства при активном участии Национального банка восстановления системы кредитования бизнеса, в первую очередь, малого и среднего, а также переформатирования бюджетного процесса, предполагающего переход от написания бюджетов выживания и проедания к формированию бюджетов роста и стимулирования инвестиций.

Чего эксперты не ждут, так это пиара реформ, затмевающего, порой, сами реформы. А еще предупреждают, что влияние внешних факторов на украинскую экономику сохранится и даже усилится. Давить будет сохраняющаяся ценовая неопределенность на главных для нашей страны товарных рынках, значительные риски экономического кризиса в Китае, Индии и Турции, а также долговые выплаты – часть придется осуществить уже в начале года, и сумма платежей по году составляет порядка 2,5 млрд долл. Не менее знаковым станет исход газового спора с Россией в Стокгольме. Решения арбитров озвучат уже в первом полугодии следующего года. Очень важными не только для Украины, а и для всей мировой экономики станут первые шаги новой администрации президента США Дональда Трампа. Пока заявления нового хозяина Белого дома указывают на то, что 2017 год будет наполнен переменами, и миру, и Украине надо к этому быть готовыми.

Олеся Сафронова