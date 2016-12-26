Январские пенсии начнут выплачивать с 27 декабря - Пенсионный фонд

Выплата части январских пенсий за 2017 год, согласно постановлению Кабинета министров Украины, будет осуществляться с 27 декабря текущего года, сообщила на пресс-конференции заместитель главы управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Светлана Глущенко.

"Правительство приняло постановление 21 декабря 2016 года, которым предусмотрена частичная выплата пенсий за январь 2017 года в декабре 2016 года", - сказала она.

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По её словам, в зависимости от даты и способа получения пенсионных выплат Кабмин установил сроки получение выплат. В частности, в случае если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут финансироваться с 27 декабря по 29 декабря текущего года. В случае если начисление пенсии происходит через почтовые отделения с 4 по 10 января включительно, пенсии будут финансироваться с 27 декабря, а те из пенсионеров, кто независимо от причины не сможет получить их до конца текущего месяца, смогут сделать это начиная с 5 января следующего года.

Также, по словам Глущенко, для пенсионеров, которые получают пенсионные выплаты с 16 по 25 января через банки и с 11 по 25 января через почтовые отделения, выплаты будут совершаться в обычном режиме в установленные сроки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины выделил 10 миллиардов гривень для обеспечения выплат пенсий в декабре текущего года тем пенсионерам, которые традиционно получают выплаты в начале января.