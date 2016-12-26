Ликвидацию "Терра Банка" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год - до 23 декабря 2017 года продлил ликвидацию "Терра Банка", сообщается на сайте Фонда.

Фонд также на год продлил полномочия ликвидатора банка Юрия Ирклиенко.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 августа ввел временную администрацию в "Терра Банк" на основании решения Нацбанка о признании банка неплатежеспособным.

Справка УНИАН. "Терра Банк" работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу средних финучреждений по размеру активов. По информации на сайте банка, с декабря 2013 года его основным акционером стал глава набсовета Сергей Клименко, в то время как прежний владелец Руслан Цыплаков вышел из состава акционеров.