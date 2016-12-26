Гривня за день опустилась до 26,38 за доллар

В понедельник, 26 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,32/26,38 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3240/27,3866 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4293/0,4304 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3656 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 322 сделки на сумму 136,06 миллиона долларов.