Порошенко подписал госбюжет-2017 с повышенной вдвое "минималкой"

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Петр Порошенко отметил, что с самого начала, разрушая традиции, существовавшие в предыдущие годы, Правительство своевременно подало Государственный бюджет в Верховную Раду. Президент напомнил, что бюджет своевременно и детально был обсужден на заседании СНБОУ в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он также особо отметил, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь «эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа».

«Впервые те новые образцы вооружения, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытаний в непосредственную постановку на вооружение, значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных Сил», - сказал Президент. При этом он подчеркнул, что другие силовые ведомства будут также обеспечены достаточным финансированием.

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Глава государства особо отметил, что Правительством, Президентом, Премьер-министром и парламентом совместно были сделаны революционные шаги беспрецедентного усиления защиты людей труда – поднята минимальная заработная плата до 3200 грн.

«Очень важно, что поднимается заработная плата учителей, врачей, в первую очередь квалифицированных работников. И мы наконец имеем возможность, чтобы человек, который работает, в первую очередь имел соответствующее материальное обеспечение», - подчеркнул Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в стране.

Глава государства отметил, что в бюджете 2017 заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.

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Президент подчеркнул, что проведение реформы децентрализации в стране уже третий год подряд привело к существенному росту местных бюджетов и возможностей местных бюджетов. Глава государства отметил, что бюджеты развития местных общин выросли в 5-6 раз.

Президент выразил надежду, что после тщательного анализа наших изменений законодательства инвесторами, международными экспертами продолжится улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.

«Это завершение очень важного этапа, который доказывает эффективность и важность согласованных и скоординированных действий Правительства, Премьера, Парламента и Президента», - отметил Глава государства.

Президент также подписал законы «Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 грн., «О внесении изменений в Бюджетный кодекс».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, расходы - в сумме 790,4 млрд грн. Предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, комментируя принятый бюджет отметил: "На оборону страны было увеличено финансирование на 5,9 млрд. И вместе общая цифра на сектор безопасности возросла и конечно составляет сегодня в бюджете почти 133 млрд гривен".

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Принятый парламентом бюджет закладывает основы развития экономики на ближайшие три года. При этом правительство сохранило уже озвученные ранее приоритеты - повышение обороноспособности, повышение социальных стандартов, развитие образования и здравоохранения, поддержка сельского хозяйства и проектов инфраструктуры, поддержка региональных проектов в рамках курса на децентрализацию.

Кабмин подал проект бюджета на рассмотрение в парламент 15 сентября, а уже в начале ноября подготовил документ ко второму чтению. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему году. Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше предыдущего показателя. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.