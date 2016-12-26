Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,36 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2636,5578 (26 декабря – 2626,6766)

100 EUR – 2754,1483 (26 декабря – 2743,8264)

10 RUR – 4,3287 (26 декабря – 4,3164)

Читайте такжеНацбанк прогнозирует рост количества денег в Украине

Как сообщал УНИАН, 26 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,32/26,38 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3240/27,3866 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4293/0,4304 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3656 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 322 сделки на сумму 136,06 миллиона долларов.