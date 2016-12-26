Госбюджет на 2017 год станет бюджетом развития - Гройсман

Государственный бюджет на 2017 год, принятый парламентом в ночь на 21 декабря и подписанный президентом Украины сегодня, 26 декабря, станет бюджетом развития и роста Украины.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы хорошо поработали, нашли правильный подход к формированию сметы на следующий, 2017, год. Мы считаем, что он будет бюджетом развития, бюджетом роста, - цитирует Гройсмана пресс-служба. - Фактически, мы сбалансировали бюджет таким образом, что он в интересах людей и нашей прекрасной страны".

Он напомнил, что бюджет предполагает рост экономики, реализацию масштабных инфраструктурных проектов по строительству дорог, обеспечение повышения минимальной заработной платы до 3200 гривень, финансирование Вооруженных сил Украины, обеспечение мероприятий в сфере здравоохранения и дальнейшую децентрализацию.

"Ресурсы есть и для развития, и модернизации. На местах средства есть. Там, где будет трудно, мы поддержим, поможем, но никому не дадим сбавлять темп", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, принятый парламентом бюджет закладывает основы развития экономики на ближайшие три года. При этом правительство сохранило уже озвученные ранее приоритеты - повышение обороноспособности, повышение социальных стандартов, развитие образования и здравоохранения, поддержка сельского хозяйства и проектов инфраструктуры, поддержка региональных проектов в рамках курса на децентрализацию.

Кабмин подал проект бюджета на рассмотрение в парламент 15 сентября, а в начале ноября подготовил документ ко второму чтению. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 миллиарда гривень, что на 15,1 миллиарда гривень больше показателя по предыдущему году. Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 миллиарда гривень, что также на 15,1 миллиарда гривень больше предыдущего показателя. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 миллиарда гривень.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 триллиона гривень, гарантированного государством долга – 579,4 миллиарда гривень, что в сумме составляет 2,296 триллиона гривень.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 триллиона гривень, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.