Европарламент рассматривает увеличение торговых преференций для Украины - МИД

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в Европейском парламенте рассматривают возможность увеличения торговых преференций для Украины. Об этом она сказала в эфире «Громадского».

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«Это первый год, когда мы фактически применяли зону свободной торговли с 1 января 2016 года. То есть, зона свободной торговли у нас работает уже более года, и у нас есть рост, и мы видим, что Европейский Союз стал нашим основным торговым партнером. И это в принципе радует, потому что все прогнозы, которые делались российскими экспертами, политиками, они не осуществились, и фактически мы растем», - отметила Зеркаль.

Заместитель министра отметила, что бизнес, который раньше был ориентирован на Россию, начал осваивать европейский рынок и, по ее словам, «понял, что это не так трудно, как это рисовали в предыдущие годы в связи со всеми барьерами, о которых рассказывали в пропагандистских роликах россияне и их агенты влияния».

Зеркаль назвала такую тенденцию очень позитивной, особенно в вопросе возможности использования европейских инвестиций и развития тех сфер бизнеса, которые этих инвестиций требуют.

«Конечно, это еще первые шаги, и по первому году очень трудно делать какие-то прогнозы, но Европейский Союз готов идти дальше, и уже на рассмотрении парламента находится решение о предоставлении Украине дополнительных автономных преференций», - подчеркнула чиновница.

По ее словам, хотя в этот список попал не очень большой перечень товаров, но одновременно они являются важными для Украины с точки зрения продвижения их на европейский рынок и введение европейских инвестиций для улучшения украинской бизнес-среды.

Также заместитель министра рассказала о временном применении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, которое базируется на положениях соглашения.

«Что касается пределов действия этого соглашения сейчас, то это около 85% самой сделки. То есть, можно говорить, что она применяется почти в полном объеме. не применяются только статьи относительно исключительной компетенции государств-членов Европейского Союза», - добавила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейский рынок. В частности, речь шла о расширении квот на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обувь, электрооборудования и металлопродукции.