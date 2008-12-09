Кабмин намерен приватизировать в 2009 г. более 200 крупных предприятий

Кабинет Министров принял решение выставить на приватизацию в 2009 году пакеты акций 228 крупных и средних предприятий. Об этом говорится в распоряжении правительства №1517 от 3 декабря, обнародованном на сайте правительства.

Кроме того, Кабмин наметил подготовить в следующем году к продаже 142 предприятия.

В следующем году, в частности, намечено продать 67,79% национального оператора связи “Укртелеком”, 99,57% акций Одесского припортового завода и 75,22% акций "Турбоатома". Кроме того, в приватизационный список включены контрольные пакеты акций четырех украинских энергогенерирующих компаний “Днепрэнерго”, “Донбассэнерго”, “Западэнерго” и “Центрэнерго”, а также небольшие пакеты акций 6 областных электросетевых компаний.

В перечне отсутствует Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд, который в 2008 был включён в список первоочередной приватизации.

Правительство не называет сроков продажи этих активов.

На минувшей неделе министр транспорта и связи Иосиф Винский сказал, что только продажа госпакета “Укртелекома” должна принести не менее 1,5 млрд. долл.

Напомним, 25 ноября премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что возобновление приватизации сможет ослабить негативное влияние мирового финансового кризиса на экономику Украины.

Справка УНИАН. В январе–ноябре 2008 года Фонд госимущества перечислил в государственный бюджет 420,02 млн грн. Годовой план на этот год 8 млрд. 922 млн. грн.

Правительство намерено направить в 2009 году средства от приватизации госсобственности в создаваемый стабилизационный фонд.