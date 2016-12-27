Гройсман обещает повышение пенсий в процессе реформирования пенсионной системы

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Реформирование пенсионной системы будет сопровождаться повышением (пенсий - УНИАН)», - сказал Гройсман.

При этом он призвал все политические силы объединиться вокруг построения модели пенсионной реформы. «Вокруг этого стоит объединиться. Мы должны понять, что именно от нас зависит, как будут жить украинцы сегодня и завтра», - сказал Гройсман.

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Ранее премьер-министр Украины уже отмечал, что Украина нуждается в срочной и радикальной реформе пенсионной системы, поскольку в нашей стране порядка 80% пенсионеров живут на минимальную пенсию, при этом дефицит Пенсионного фонда превышает 150 млрд грн.

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Представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. В правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей, и внедрение пенсионной реформы не обязательно будет означать повышение пенсионного возраста. Ключевым решением является сокращение дефицита Пенсионного фонда.

По расчетам Минсоцполитики, в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.