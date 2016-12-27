Суд рассмотрит апелляцию "Газпрома" на решение АМКУ о взыскании штрафа в сумме 172 миллиардов гривень 18 января

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Киевского апелляционного хозяйственного суда.

«18.01.2017 г. 9:40 Истец (заявитель): Антимонопольный комитет Украины, ответчик (должник): ПАО "Газпром", орган или лицо, подавшее апелляционную жалобу: ПАО "Газпром" – говорится в сообщении.

Читайте также"Газпром" предлагает "Нафтогазу" обменяться гарантийными письмами вместо допсоглашения

Также отмечается, что предметом подачи апелляционной жалобы является взыскание с компании 85,966 млрд гривень штрафа и 85,966 млрд гривень пени в результате первого рассмотрения спора между Антимонопольным комитетом и «Газпромом».

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины к российскому газовому монополисту «Газпрому», предъявленный за нарушение украинского конкурентного законодательства, и обязал «Газпром» выплатить в общей сложности 171 млрд гривень штрафа и пени по иску. Сумма собственно штрафа составляет 85,966 млрд гривень, остальное - пеня и другие финансовые обязательства. Штраф был наложен в январе 2016 года.

В средине декабря было опубликовано заявление АМКУ о том, что решение хозсуда об удовлетворении иска комитета к «Газпрому» не ведет к обязательному отбору газа - как единственного актива «Газпрома» на территории Украины. Следовательно, это не ставит под грозу транзит газа через территорию Украины в адрес европейский потребителей.