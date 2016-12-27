Суд рассмотрит апелляцию "Газпрома" на решение АМКУ о взыскании штрафа в сумме 172 миллиардов гривень 18 января
Российский газовый монополист "Газпром" подал апелляцию на решение суда, согласно которому Антимонопольный комитет оштрафовал компанию за нарушения антимонопольного законодательства Украины на 171,932 миллиардов гривень, при этом ее рассмотрение назначено на 18 января.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Киевского апелляционного хозяйственного суда.
«18.01.2017 г. 9:40 Истец (заявитель): Антимонопольный комитет Украины, ответчик (должник): ПАО "Газпром", орган или лицо, подавшее апелляционную жалобу: ПАО "Газпром" – говорится в сообщении.
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Также отмечается, что предметом подачи апелляционной жалобы является взыскание с компании 85,966 млрд гривень штрафа и 85,966 млрд гривень пени в результате первого рассмотрения спора между Антимонопольным комитетом и «Газпромом».
Как сообщал УНИАН, в начале декабря Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины к российскому газовому монополисту «Газпрому», предъявленный за нарушение украинского конкурентного законодательства, и обязал «Газпром» выплатить в общей сложности 171 млрд гривень штрафа и пени по иску. Сумма собственно штрафа составляет 85,966 млрд гривень, остальное - пеня и другие финансовые обязательства. Штраф был наложен в январе 2016 года.
В средине декабря было опубликовано заявление АМКУ о том, что решение хозсуда об удовлетворении иска комитета к «Газпрому» не ведет к обязательному отбору газа - как единственного актива «Газпрома» на территории Украины. Следовательно, это не ставит под грозу транзит газа через территорию Украины в адрес европейский потребителей.