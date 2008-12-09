Италия в 2009 г обгонит Британию

По прогнозу лондонской консалтинговой компании Центр изучения экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research), в будущем году Британия окажется позади Италии в глобальном экономическом рейтинге, поскольку глубокая рецессия и слабость фунта стерлингов отразятся на национальном ВВП, сообщает k2kapital cо ссылкой на Guardian.

Британия, занимавшая в этом десятилетии четвертое место по размерам ВВП, уступая лишь США, Японии и Германии, завершит 2009 год на седьмом месте, считают аналитики CEBR.

Страна уже вытеснена с четвертого места Китаем, а в этом году ее обгонит Франция. В будущем году глубокая рецессия ожидается и в Британии, и в Италии, но итальянский ВВП будет больше британского из-за слабости фунта по отношению к евро, отмечает CEBR. В докладе Центра говорится, что ВВП Британии по рыночному обменному курсу в этом году уменьшится до 2,78 трлн. долл. по сравнению с 2,80 трлн. долл. в 2007 году, а в 2009 году снизится до 2,04 трлн. долл. По прогнозу CEBR, ВВП Италии уменьшится с 2,40 трлн. долл. до 2,17 трлн. долл.

Старший экономист CEBR Бен Рид (Ben Read) заявил: "Экономика Британии превосходила экономики Италии и Франции в 1990 годы. Однако в основе этой позиции лежала завышенная стоимость фунта стерлингов и экономический рост, поддерживаемый кредитами".

Авторы доклада отмечают, что после непрерывного роста, длившегося 16 лет, ВВП Британии для возвращения к пику, достигнутому в начале этого года, понадобится 18 кварталов. У Германии на восстановление объемов ВВП уйдет 14 кварталов, а у Испании - 16 кварталов. По оценке CEBR, меньше других европейских стран от рецессии пострадала Франция, которой на восстановление докризисных объемов ВВП понадобится шесть кварталов.