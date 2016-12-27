Вкладчикам разрешили обращаться за выплатами без исполнительных документов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц разрешил вкладчикам, имеющим решение суда о выплате средств, обращаться в фонд без исполнительных документов

"Гражданам, в пользу которых суды приняли решение о включении информации о них в перечень вкладчиков, которые имеют право на получение гарантированной суммы возмещения за счет средств фонда, нет необходимости получать исполнительные листы и обращаться в исполнительную службу с заявлением о принудительном исполнении этих решений. Само решение, которое вступило в силу, является основанием для включения информации о вкладчике в реестр для осуществления выплат", - говорится в сообщении на сайте фонда.

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Согласно сообщению, после 5 рабочих дней с момента принятия апелляционным судом решения вкладчик может обратиться в фонд с заявлением о выплате гарантированной суммы возмещения по вкладу в банке, который ликвидируется, добавив к нему решение суда, вступившее в законную силу, копию паспорта и идентификационный код.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 18 финучреждений.

Балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования превышает 400 миллиардов гривень, при этом оценочная стоимость этих активов в 4,5 раза ниже, что обусловлено произошедшей девальвацией гривни и низким качеством активов. 80% активов неплатежеспособных банков представлены кредитами, обслуживание которых преимущественно прекращается с введением в банк временной администрации.

Ранее фонд озвучивал планы выручить от управления активами банков-банкротов в текущем году 7,5 миллиарда гривень.