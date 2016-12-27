Международные резервы Украины составляют $15,7 миллиарда – НБУ

Объем международных резервов Украины на сегодняшний день составляет около 15,7 миллиарда долларов, и этой суммы достаточно для проведения Национальным банком интервенций по сглаживанию валютных колебаний и выполнения обязательств правительства.

Об этом говорится в комментарии регулятора относительно ситуации на валютном рынке.

"Национальный банк имеет достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний. Объем международных резервов сегодня составляет около 15,7 миллиарда долларов США. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - говорится в комментарии.

В частности, НБУ сообщил, что сегодня, 27 декабря 2016 года, на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов.

НБУ отметил, что, с одной стороны, предложение валюты сегодня ограничено в связи с рождественскими выходными в США и Европе.

"Обязательную продажу валютной выручки уполномоченные банки обязаны осуществить на следующий день после получения валюты. Соответственно, когда рабочий день в Украине 26 декабря совпал с выходным в США и Европе, валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что ограничило обязательную продажу валютной выручки 27 декабря", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на прошлой и текущей неделе.

Регулятор подчеркнул, что в таких случаях, как сегодня, когда на валютном рынке доминируют временные факторы, НБУ имеет достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня, 27 декабря, проведет валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни повышенным объемом - до 80 миллионов долларов.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 27 декабря, к 11:30 установились на уровне 26,50/26,65 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 26,6344 гривни/доллар.