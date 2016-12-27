Нацбанк для поддержки гривни сегодня снова будет продавать доллары

Национальный банк Украины сегодня, 27 декабря, проведет валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни повышенным объемом - до 80 миллионов долларов.

Согласно данным на сайте регулятора, последний раз Нацбанк проводил аукцион по продаже валюты 20 декабря, после чего провел аукцион по покупке валюты.

Читайте такжеМеждународные резервы Украины составляют $15,7 миллиарда – НБУ

Согласно анонсу сегодняшнего аукциона, заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:30.

Справка УНИАН. Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 27 декабря, к 11:30 установились на уровне 26,50/26,65 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 26,6344 гривни/доллар.