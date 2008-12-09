Доллар на межбанке открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,5050/7,5950 грн., цены на российскую валюту составили 0,2630/0,2710 грн., котировки по евро-гривне установились на уровне 9,6455/9,7670 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесоКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились до 1,2855/1,2857 долл. США (понедельник – 1,2895/1,2897).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.