"Изменили методику расчета": в правительстве объяснили пересмотр прогноза по росту Украины в рейтинге Doing Business

Снижение прогноза связано с изменением методологии расчета рейтинга. Ожидается, что Украина поднимется сразу на 15 пунктов.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

По расчетам Украина должна улучшить свои позиции сразу на 15 пунктов в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business.

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Как сообщает Минэкономразвития, ранее обнародованный прогноз по улучшению позиции сразу на 40 пунктов не реализуется, поскольку изменилась методология расчета.

Ранее о прорыве в рейтинге Doing Business говорил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. В этом году Украина заняла 80 место в рейтинге, улучшив свои позиции на три пункта.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря, было разрушено ряд МАФов возле станции метро "Политехнический институт".

8 декабря на рынке "Юность" бульдозером разрушили ряд МАФов.

В ночь на 15 декабря неизвестные в балаклавах трактором снесли ряд киосков в районе станции метро "Оболонь". Позже этого дня люди на тракторах разгромили киоски на Троещине.

Кроме того, ночью 22 декабря сносили киоски на улице Политехнической. По данным полиции, во время сноса МАФов пострадали пять человек: двое правоохранителей и трое гражданских лиц.

23 декабря в Киеве в Дарницком районе на территории радиорынка произошел конфликт во время сноса МАФов, в результате с телесными повреждениями госпитализированы четверо человек.

В Киеве за полгода демонтировали более 1 тысячи МАФов, которые работали незаконно.