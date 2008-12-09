Банки Киева торгуют долларом по 7,30/7,60 грн.

Коммерческие банки сегодня покупают доллар США в среднем по цене 7,30 грн., продают – по 7,60 грн., евро банки покупают в среднем по 9,25 грн., продают – по 9,80 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США – 7,20/7,60 грн., евро – 9,10/,9,60 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,20/7,65 грн., евро – 9,15/9,95 грн.;

«Украгазбанк»: долар США – 7,40/7,60 грн., евро – 9,45/9,80 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,20/7,70 грн., евро – 9,20/9,95 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,30/7,55 грн., евро – 9,32/9,60 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,35/7,48 грн., евро – 9,4477/9,60 грн.

Как сообщал УНИАН, со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г. соответственно.