Банки Киева торгуют долларом по 7,30/7,60 грн.
Евро – 9,25/9,80 грн.
Коммерческие банки сегодня покупают доллар США в среднем по цене 7,30 грн., продают – по 7,60 грн., евро банки покупают в среднем по 9,25 грн., продают – по 9,80 грн.
Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:
«ПриватБанк»: доллар США – 7,20/7,60 грн., евро – 9,10/,9,60 грн.;
«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,20/7,65 грн., евро – 9,15/9,95 грн.;
«Украгазбанк»: долар США – 7,40/7,60 грн., евро – 9,45/9,80 грн.;
«Родовид Банк»: доллар США – 7,20/7,70 грн., евро – 9,20/9,95 грн.;
«Ощадбанк»: доллар США – 7,30/7,55 грн., евро – 9,32/9,60 грн.;
«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,35/7,48 грн., евро – 9,4477/9,60 грн.
Как сообщал УНИАН, со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.
Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г. соответственно.