WSJ: Россия станет одной из последних, кого затронет кризис

В понедельник рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) впервые за десять лет понизило кредитный рейтинг России с BBB+ до уровня BBB из-за "резкого сокращения" золотовалютного резерва, сообщает k2kapital cо ссылкой на Wall Street Journal.

Издание отмечает, что этот шаг стал реакцией на смещение позиций правительства России: Кремль перешел от попыток нивелировать влияние кризиса на обычных россиян к предупреждениям о том, стране предстоит пережить длительную и болезненную рецессию экономики. Правительство постоянно увеличивает объем пакета мер по спасению экономики и продолжает тратить десятки миллиардов, чтобы уберечь рубль от резкого падения.

S&P подчеркивает, что возможно дальнейшее понижение странового рейтинга: если цены на нефть останутся на текущем уровне в течение двух лет, Россия потратит все накопленные 209 млрд. долл. нефтяных доходов.

Аналитики считают, что понижение странового рейтинга не будет иметь сиюминутного практического эффекта в условиях закрытия кредитного рынка для большинства заемщиков. Тем не менее, это весьма тревожный знак, полагают экономисты.

Сейчас рейтинг России всего на два пункта выше "ненадежного" уровня высокодоходных спекулятивных облигаций.

Руководитель пресс-службы министра финансов Андрей Сайко заявил, что золотовалютные резервы России остаются третьими по величине в мире, и что тенденция сокращения общего резерва замедлится. "Все страны вынуждены бороться с финансовым кризисом. У России есть резервы для этого, в отличие от стран, которым приходится рассчитывать только на заемные средства", - заявил чиновник.

Издание отмечает, что Россия станет одной из последних крупнейших экономик, которую затронет кризис.

Страна только начинает испытывать замедление темпов роста и сокращение рабочих мест. Однако из-за низких цен на нефть доходы государства падают, что может привести к дефициту бюджета в 2009 году впервые за несколько лет.

S&P предупреждает, что "долларовая" экономика страны может иссякнуть уже в следующем году.