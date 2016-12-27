Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 3%

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 3%, сообщил министр Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве.

"Мы прогнозируем рост ВВП в следующем году в 3%. Мы говорим, что есть предварительные условия для такого роста, который я озвучиваю", - сказал он.

Также Кубив отметил, что экономический рост в 2016 году стимулировали сельское хозяйство (увеличение производства на 2,9% в январе-октябре) и промышленное производство (увеличение на 3,7% в январе-октябре).

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"Мы продолжим начатые реформы для поддержки роста в следующем году. Мы четко понимаем практическую программу действий нашего министерства, координацию действий с Министерством финансов и другими министерствами", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост ВВП Украины на уровне 3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году в 2,5%.

Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале текущего года, по уточненным данным Госстата, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%.