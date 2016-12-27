Гривня на межбанке подешевела сразу на 34 копейки
14:35, 27 декабря 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7996/27,9224 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
Во вторник, 27 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,60/26,72 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7996/27,9224 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4371/0,4394 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,6498 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 234 сделки на сумму 100,08 миллиона долларов.
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