Минфин предлагает банкам к 1 апреля облегчить возврат кредитов

Министерство финансов Украины предлагает банкам до 1 апреля 2009 года облегчить условия погашения заемщиками кредитов.

Об этом речь идет в проекте Меморандума между Национальным банком Украины, Министерством финансов Украины и коммерческими банками Украины о совместных согласованных действиях по урегулированию проблем возвращения кредитов, полученных гражданами и предприятиями Украины, обнародованном на сайте ведомства.

В документе Минфин повторяет свою идею предоставления банками возможности заемщикам полностью или частично перевести обязательство в иностранной валюте в обязательство в национальной валюте. Правда, это должно быть сделано при условии осуществления частичного досрочного (немедленного) выполнения обязательств в согласованной с банком сумме.

Кроме того, Минфин рекомендует банкам предоставлять возможность заемщикам отсрочивать выполнение обязательств по уплате остатка основной суммы долга по кредиту без освобождения от уплаты процентов и рассрочивать выполнение обязательств по кредиту. Это условие также будет действовать в случае осуществления частичного досрочного (немедленного) выполнения обязательств в согласованной с банком сумме.

Минфин не исключает, что возможны и другие формы облегчения условий выполнения обязательств.

В проекте Меморандума также указывается, что все действия осуществляются при соблюдении трех обязательных условий: добровольность (осуществляется только при согласии сторон), обязательный компромисс каждой стороны (деление рисков, ответственности по согласованным сторонами пропорциям), а также отсутствие любых санкций со стороны банка относительно досрочного погашения заемщиком кредита, установления дополнительных комиссий и т.д.

Минфин предлагает банкам включать суммы убытков от указанных операций на увеличение валовых расходов (уменьшение прибыли), на уменьшение резервов, а в случаях недостаточности указанных источников – на уменьшение капитала. В результате улучшения класса риска коммерческий банк осуществляет соответствующее уменьшение резервов и увеличивает капитал.