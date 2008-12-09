Цены на продукты мало повлияли на инфляцию в ноябре - Минэкономики

В ноябре на динамику потребительских цен очень слабо влияло подорожание продуктов питания, которое составило 0,1-0,06% от общей инфляции.

По информации Министерства экономики, предоставленной УНИАН, главной причиной инфляции, зафиксированной в ноябре на уровне1,5%, стал рост цен на коммунальные услуги, транспортные перевозки, а также на непродовольственные товары импортного производства за счет курсового фактора.

В минувшем месяце отмечено снижение цен на мясо и мясопродукты, масло и жиры, овощи, сахар, топливо и горюче-смазочные материалы.

Рост цен на безалкогольные напитки составил 0,2% против 2,3% в ноябре 2007 года, твердый и мягкий сыр - 2,4% против 8,5%, хлеб и хлебопродукты - 0,3% против 3,1%, фрукты - 0,2% против 8,3%.

Масло подсолнечное подешевело на 7,8% (в октябре – на 5,5%), картофель – на 1,9% (1,4%), мясо и мясопродукты– на 0,9% (в октябре – 0,6%), сахар - 1,7% против роста на 0,4% в 2007 году. Сигареты поднялись в цене за январь–ноябрь – на 20,4% (против 17,4% в январе-ноябре 2007 года).

В разделе «жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива», динамика роста цен ускорилась до 6,2% (4,4% в октябре), в основном, за счет повышения тарифов на горячую воду и отопление на 23,9% (13,6%). Замедление темпов роста цен (тарифов) наблюдалось на водоотвод – до 2,2% (2,7% в октябре) Тарифы на природный газ и на электроэнергию оставались на неизменном уровне сравнительно с октябрем. В разделе «транспорт» из-за значительного падения цены на мировых рынках нефти наблюдалось удешевление горюче-смазочных материалов – на 13,3% (4% в сентябре). Однако это не вызывало удешевления услуг автодорожного транспорта, а наоборот, темпы роста цен ускорились до 13,3% (против 3,3% в октябре). Как результат – транспортные услуги подорожали на 10,3%. В целом по разделу транспорт произошел рост цен на 1,9% (в октябре - на 1%).

Среди факторов, сдерживавших инфляционные процессы, Минэкономики назвал: продолжение реализации комплекса антиинфляционных мер Правительства и НБУ; снижение цен на мировом рынке нефти.

Как сообщал УНИАН, индексы потребительских цен в ноябре 2008 года составили 101,5%, а с начала года – 119,8%.