S&P понизило рейтинг Москвы с ”ВВВ+” до ”ВВВ”

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с "ВВВ+" до "ВВВ", прогноз – "негативный", сообщает РБК.

Как говорится в сообщении агентства, такие действия последовали за понижением суверенных рейтингов Российской Федерации.

Также S&P пересмотрело прогноз по рейтингам Санкт-Петербурга со "стабильного" на "негативный". Рейтинг подтвержден на уровне BBB.

Как сообщал УНИАН, вчера Standard & Poor`s первым из "большой тройки" международных рейтинговых агентств и впервые после дефолта 1998 года снизило рейтинг России в ответ на стремительное сокращение золотовалютных резервов на фоне бегства капитала из страны и снижения доходов от экспорта.

S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до "ВВВ" с "ВВВ+", долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – до "ВВВ+" с "А-" и подтвердило краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте на уровне "А-2". Прогноз по рейтингам – "негативный".