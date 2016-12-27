Президент узаконил новые налоги для ФЛП

Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛПов, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос свыше 704 гривни в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли, сообщает Би-би-си.

"Раньше ФЛП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если движения средств не было, то платить не было необходимости", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что многие предприниматели держали открытые ФЛПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведения еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛПов людьми, которые использовали их не постоянно - так называемых "спящих ФЛПов".

Люди сейчас выстраиваются в очереди к органам власти, чтобы успеть закрыть ФЛП до 1 января и не платить 704 гривны социального взноса за "спящий ФЛП".

При этом первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 гривни в месяц.