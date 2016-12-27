Украина выполнила все обязательства по сотрудничеству с МВФ - Кубив

Украина выполнила все обязательства по продолжению сотрудничества с основным кредитором страны Международным валютным фондом, что открывает путь к получению четвертого транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве.

"На сегодняшний день Украина выполнила все обязательства по сотрудничеству с МВФ", - сказал он.

По словам Кубива, условия меморандума с МВФ выполнены как с точки зрения макроэкономических показателей, так и с точки зрения структурных реформ.

"И курс доллара в 27,2 гривни/доллар, и макропоказатели, и выполнение условий Международного валютного фонда были и в заявлении министра финансов, и я сегодня об этом сказал. Все условия выполнены, "домашнее задание" Украина выполнила. Для Украины транш важен как сигнал доверия и улучшения инвестиционного климата", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Александра Данилюка, заседание Совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет рассмотрен вопрос выделения Украине четвертого кредитного транша, может состояться в конце января 2017 года.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В ноябре МВФ обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы. Также МВФ назвал решение властей Украины о национализации крупнейшего в стране банка "ПриватБанка" важным шагом на пути сохранения и укрепления финансовой стабильности.