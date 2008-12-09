Налог с ввозимых к Евро-2012 товаров брать не будут

Государственная таможенная служба Украины упростила налогообложение при перемещении товаров через таможенную границу Украины организаторами и участниками финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы Украины.

Приказом от 1 декабря текущего года № 1346 Гостаможслужба Украины внесла изменения в План деятельности Гостаможслужбы по подготовке проектов регуляторных актов на 2008 год, согласно которым Раздел І „Проекты Законов Украины” дополнен еще одним проектом регуляторного акта.

Вышеуказанные дополнения разработаны с целью соблюдения гарантий, предоставленных Гостаможслужбой Украины УЕФА по поводу проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в части отмены налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Украины организаторами и участниками чемпионата, отметили в пресс-службе.