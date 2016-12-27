Пенсионный фонд Украины уже профинансировал 25% январских пенсий

Пенсионный фонд Украины профинансировал 5,5 миллиарда гривень, или 25% пенсионных выплат за январь следующего года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Читайте такжеМинистр соцполитики "порадовал" ростом минимальной пенсии с декабря 2017 года

"По состоянию на 27 декабря 2016 года на финансирование январских пенсий направленно 5,5 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины выделил 10 миллиардов гривень для обеспечения выплат пенсий в декабре текущего года тем пенсионерам, которые традиционно получают выплаты в начале января.