Украинский рынок акций пока не интересен инвесторам

Украинский фондовый рынок в краткосрочной перспективе по-прежнему будет крайне низколиквидным и не слишком интересным для инвесторов.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела инвестиционной компании «Юпрас Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, в краткосрочной перспективе существенных колебаний индекса ПФТС не предвидится.

Как сообщил брокер, открытие торговой сессии ПФТС сегодня прошло практически без сделок и без единой динамики котировок. Он отметил, что за первые полчаса торгов было заключено всего три сделки: 2 – по бумагам «Азовстали» и 1 – по бумагам Алчевского меткомбината. Ближе к 12:00 активизировались торги по «Укрсоцбанку» – котировки данного эмитента снизились на 8%, добавил Е.ПШЕНИЧКИН.

По словам аналитика, внешний фон к сегодняшнему открытию в ПФТС сложился нейтральный. Он отметил, что положительное закрытие торгов в Америке и Европе, разнонаправленное закрытие в Азии и снижающиеся фьючерсы на американские индексы должны задать тон сегодняшнему украинскому рынку.

Как считает брокер, сегодня основное внимание инвесторов будет приковано к событиям, развивающимся в Верховной Раде. Скорее всего, настроение рынка будет совпадать с конструктивностью происходящих там событий, отметил он.