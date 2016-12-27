ТОП-100 госкомпаний за первое полугодие заработали 31 миллиард - Минэкономразвития

Прибыль ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-июле 2016 года, по предварительным данным, составила 31 миллиард гривень, в то время как по итогам 2015 года убыток госкомпаний составил 53,2 миллиарда гривень.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве.

"По предварительным данным, за 6 месяцев 2016 года ТОП-100 госкомпаний показали прибыль в 31 миллиард гривень", - сказал он.

По словам Кубива, ТОП-100 государственных компаний представляют собой 86% всех государственных активов в ключевых отраслях, которые впервые за долгое время демонстрируют прибыльность.

"Мы говорим о государственных компаниях, на которые приходится 86% активов государства. Крупнейшие активы сконцентрированы в нефтяном секторе, транспорте, электроэнергетике", - отметил министр.

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Также он сообщил, что Минэкономразвития в начале 2017 года предложит Кабинету министров стратегическое видение обращения с государственными активами.

Как сообщал УНИАН, совокупный убыток сотни крупнейших украинских государственных компаний по итогам 2015 года сократился более чем в два раза - до 53,2 миллиарда гривень со 117 миллиардов гривень годом ранее.

Министерство экономического развития и торговли ожидает, что в 2016 году поступления в бюджет дивидендов от государственных компаний составят около 17 миллиардов гривень.