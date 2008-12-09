Ющенко и Адамкус подписали Дорожную карту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС подписали Дорожную карту развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой на 2009-2010 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Вильнюсе в рамках рабочего визита главы Украинского государства в Литву.

Дорожная карта определяет конкретные задачи развития украинско-литовского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также важные для Украины положения в контексте двустороннего взаимодействия на пути евроатлантической интеграции Украины.

Также документ определяет институционные механизмы и основные направления двустороннего сотрудничества. Среди прочего, в нем речь идет о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности; в сфере транспорта; сотрудничество на региональном уровне и в сфере поддержки демократии и верховенства права.

Кроме того, в Дорожной карте речь идет о сотрудничестве двух стран в отношении общего исторического наследия и увековечения памяти жертв тоталитарных режимов. Документ предусматривает проведение в течение двух лет конкретных целевых мероприятий, направленных на углубление взаимодействия по различным направлениям сотрудничества между Украиной и Литвой, наполнение их конкретным содержанием.