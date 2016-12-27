Долги по зарплате в Украине превысили 2 миллиарда

В течение ноября 2016 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы увеличилась на 2,1%, или на 42,0 миллиона гривень, и на 1 декабря составляла 2 миллиарда гривень, сообщает ZN.ua.

"На начало декабря основная доля общей суммы долга приходилась на промышленность (74,6%), транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность (9,6%). При этом больше половины долга образовано в Луганской (23,0%), Донецкой (17,8%) и Харьковской (10,9%) областях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что задолженность работникам экономически активных предприятий возросла в ноябре на 3,1%, или на 40,3 миллиона гривень, и на 1 декабря составляла 1331,0 миллиона гривень.

По данным опроса Центра Разумкова, в конце ноября почти все украинцы (94,0%) слышали о планах правительства с 1 января 2017 года повысить минимальную зарплату в Украине до 3200 гривень в месяц. Относительное большинство опрошенных (44,1%) считают, что повышение минимальной зарплаты до 3200 гривень в месяц не повлияет на их материальное положение. Треть респондентов (33,9%) ожидают, что повышение минимальной зарплаты повлияет на их материальное положение положительно, а 13,1% – что отрицательно. 8,9% опрошенных затруднились с ответом.