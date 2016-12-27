Покупка украинской группой "ТАС" иностранного банка является положительным сигналом для банковской системы - эксперт

Такое мнение высказал независимый экономический эксперт Борис Кушнирук.

«Сергей Тигипко был всегда успешным менеджером. С учетом того, что «Универсал Банк» - это чистый «иностранец», то банк более-менее чистый, и, думаю, Тигипко заплатил за него не больше номинального капитала. Для Группы «ТАС» - это выгодное приобретение, особенно с учетом потенциала дальнейшего роста экономики страны. Покупка «Универсала» свидетельствует о позитивной оценке Сергеем Тигипко будущих перспектив развития как банковского сектора, так и экономики страны в целом» - подчеркнул Кушнирук.

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По мнению эксперта, приобретение украинской группой иностранного банка является также очень положительным сигналом для национальной банковской системы. «Мне сложно сказать об условиях покупки и финансовом состоянии «Универсал Банка», но, по крайней мере, для банковского рынка - это положительный факт, - подчеркнул экономист.

Также эксперт отметил, что решение о продаже УНИВЕРСАЛ БАНКА было принято материнской компанией - международной группой Eurobank в связи с намерениями сосредоточиться на других финансовых рынках.

Как сообщалось ранее, Группа «ТАС» и Eurobank Group объявили 27 декабря 2016 года о закрытии сделки по покупке-продаже ПАО «УНИВЕРСАЛ БАНК» и приобретении Группой «ТАС» дочернего банка международной группы. Завершение сделки состоялось после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов — Антимонопольного комитета и Национального банка Украины. Сделка купли-продажи ПАО «УНИВЕРСАЛ БАНК» заключена в соответствии с долгосрочной стратегией развития финансового сектора Группы «ТАС» и положительно повлияет на укрепление ее позиций на банковском рынке Украины.

Заключенная сделка соответствует стратегическому плану развития Eurobank Group и ее стремлении сконцентрироваться на конкретных рынках, где она работает. Также это решение соответствует плану реструктуризации Eurobank Group, который согласован с Европейской комиссией и соответственно имплементируется.