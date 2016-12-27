ПриватБанк снижает процентные ставки по валютным депозитам

Снижение процентных ставок за размещение валюты в банке касается вкладов в долларах США, так и в евро. Ставки по гривневым вкладам Приватбанка будут снижены с начала февраля 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"Тенденции снижения ставок на рынке определяют новые уровни доходности депозитов в Приватбанке, в первую очередь, в иностранной валюте, - говорит руководитель Розничного бизнеса Приватбанка Алексей Шабан. - В то же время, для действующих депозитов или открытых до 1 января 2017 года, на весь срок действия договора будут действовать текущие, более выгодные условия размещения средств".

В частности, с начала 2017 года при размещении в Приватбанке валютного депозита на 12 месяцев, базовая ставка будет снижена до 8% годовых в долларах США и 7% годовых в евро. Депозитные вклады на полгода в 2017 будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах и 6% годовых в евро. Размещение валютных вкладов в Приватбанке на месяц принесет вкладчикам соответственно 3,5% и 2% годовых дохода.