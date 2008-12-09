Словакия с 1 января 2009 года переходит на евро

Республика Словакия с 1 января 2009 года переходит со словацкой кроны на евро. До 17 января в стране будут ходить обе валюты.

Как сообщил УНИАН советник, руководитель Торгово-экономического отдела Посольства Словацкой Республики в Украине Йозеф КАЛМАН, с 1 января 2009 года евробанкноты и евромонеты становятся законными платежными средствами в своей номинальной цене при всех наличных расчетах на территории Словакии.

В Посольстве также сообщили, что со дня введения евро, с 1 января 2009 г., начинается период двойного наличного денежного расчета, который будет продолжаться 16 календарных дней. То есть, с 1 до 17 января 2009 года в Словакии будет можно расплачиваться, как словацкой кроной, так и евро. После окончания этого срока, с 17 января 2009 года в Словакии оплата будет производиться только в евро. Словацкие банкноты и монеты со дня введения евро будут постепенно изыматься из обращения путем их обмена на евро по установленному конверсионному курсу. Словацкие монеты можно будет обменять на евро до 30 июня, а словацкие банкноты до 31 декабря 2009 года во всех словацких банках. Конверсионный курс следующий: 1 евро = 30,126 словацких крон.

Как отмечает Й.КАЛМАН, Словацкая Республика ожидает, что введение евро еще больше углубит экономическое сотрудничество Словакии со странами Европейского Союза и существенным образом улучшит осуществление платежных операций как субъектов предпринимательской деятельности, так и отдельных граждан.

Справка УНИАН. С подписанием Плана действий по присоединению к Европейскому Союзу 16 апреля 2003 года Словацкая Республика обязалась войти в Экономический и валютный союз и перейти за общую валюту – евро. После выполнения всех обязательств, правительством Словацкой Республики 26 сентября 2007 года был принят закон о введении евро на территории Словакии. Совет Европейского Союза 20 июня 2008 года подтвердил принятие Словакии в еврозону. Основным паритетом словацкой кроны к евро было установление конверсионного курса 1 евро = 30,126 словацких крон.