В феврале 2009 года планируется представить ТЭО ЕАНТК

В феврале 2009 года планируется представить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), а также уже созданную международную структуру по данному проекту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на общей пресс-конференции с президентом Республики Литва Валдасом АДАМКУСОМ в Вильнюсе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня работа над технико-экономическим обоснованием нефтепровода практически завершена. «Мы прошли блестящую дорогу», – сказал он, отметив важность того, что от политических договоренностей удалось перейти к практической реализации данного проекта.

Как сообщал УНИАН, компания Granherne завершила разработку проекта технико-экономического обоснования проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора по заказу международного трубопроводного предприятия "Сарматиа" (Sarmatia, Варшава, Польша). Предварительные результаты исследования были представлены в рамках Энергетического саммита в Баку.

По словам уполномоченного представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, проект документа предусматривает реализацию проекта ЕАНТК в три этапа: первая очередь – с возможностью прокачки до 10 млн. тонн нефти до Плоцка, вторая очередь – до 25 млн. тонн до Гданска и перспективный этап – организация прокачки до 40 млн. тонн при условии наличия ресурса и возможности организации поставок в таких объемах.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что реализация первого этапа предусматривает достройку нефтепровода на участке Броды – Плоцк с одновременным расширением инфраструктуры терминалов в порту «Южный». Срок реализации этапа – около 2 лет.

Б.СОКОЛОВСКИЙ не назвал прогнозного тарифа на транспортировку каспийской нефти по участку Одесса – Броды в аверсном режиме, который брался за основу при разработке ТЭО, отметив, «что он сопоставим с ценой транспортировки в реверсном режиме».

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что очередной Энергетический саммит стран – участниц проекта ЕАНТК состоится летом 2009 года, предположительно в Тбилиси. На нем планируется рассмотреть механизмы финансирования проекта.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту ЕАНТК.

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

10 октября 2007 года во время Энергетического саммита в Вильнюсе в присутствии президентов пяти государств состоялось подписание Договора между министерствами Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины о сотрудничестве в энергетическом секторе, а также Договора о присоединении к ООО МТП «Сарматиа» новых участников – GOGC Llc., SOCAR и AB Klaipedos Nafta. Принятые документы окончательно закрепили принципы расширения ООО МТП «Сарматиа».

Уставный капитал общества был увеличен с 2 до 9 млн. злотых. При этом PERN Przyjazn S.A., ОАО «Укртранснафта», GOGC Llc., SOCAR стали владельцами равных долей в увеличенном уставном капитале – по 24,75% каждый, а AB Klaipedos Nafta – владельцем 1%. Договор предполагает возможность присоединения к нему третьих сторон.

24 января 2008 года в Варшаве состоялось внеочередное общее собрание участников МТП «Сарматиа», которые завершили процесс расширения общества и присоединения к нему новых участников.

В марте 2008 года МТП «Сарматия » (в состав которой включены 5 корпоративных субъектов Азербайджана, Грузии, Украины, Литвы, Польши) провела тендер по определению исполнителя ТЭО проекта Одесса – Броды, а 30 марта был объявлен победитель – американская специализированная компания Granherne.