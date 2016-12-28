Среднегодовой уровень инфляции в 2017 году составит порядка 10% - прогноз группы ICU

Об этом говорится в прогнозе аналитической группы ICU, переданном УНИАН.

«До конца февраля инфляция будет на уровне 12%, а затем начнет замедляться. У Национального банка появится пространство для снижения учетных ставок. Он будет снижать их умеренно в течение года - до уровня потребительской инфляции плюс два процентных пункта», - отмечается в прогнозе ICU.

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Ранее в ICU спрогнозировали, что рост экономики Украины по итогам текущего года составит порядка 1,5-1,6%, а в 2017 году - 2,3%. В 2018 году рост ВВП ускорится до 3%, и с 2019 года экономика выйдет на среднегодовой уровень прироста в 4%.

В правительстве прогнозируют среднегодовой показатель инфляции по итогам 2017 года на уровне 8,1%.