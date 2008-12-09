Демонстрируемый банками рост является номинальным - Foyil

Демонстрируемый банками рост является номинальным и связан с девальвацией гривни. Так директор аналитического департамента Foyil Securities Агшин МИРЗАЗАДЕ прокомментировал обнародованные вчера предварительные результаты деятельности банковского сектора в январе-ноябре текущего года.

По его словам, текущая динамика показывает, что демонстрируемый банками рост является номинальным и это связано с девальвацией гривни на 34% с начала октября, поскольку около 50% активов украинских банков номинировано в иностранной валюте.

«По нашим подсчетам, в реальном выражении в банковском секторе продолжается стагнация, а клиенты продолжают снимать депозиты из банков. Мы также заметили, что банки сфокусировались на своевременном погашении кредитов населением и продолжают осуществлять корпоративное кредитование с целью сохранения своих клиентов», - отметил А.МИРЗАЗАДЕ. «По нашим прогнозам, реальный рост чистых активов до конца года составит не более 30%-32%, хотя номинальная статистика зависит от дальнейших действий Нацбанка, касающихся валютного курса», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 декабря, Национальный банк Украины обнародовал предварительные результаты деятельности банковского сектора, в соответствии с которыми суммарная прибыль украинских банков по итогам января-ноября 2008 года составила 10,1 млрд. грн., что в 1,6 раза больше, чем в январе-ноябре 2007 года, общие активы банковской системы Украины в январе-ноябре 2008 г. выросли на 43,7%, или 270,8 млрд. грн., – до 889,8 млрд. грн.