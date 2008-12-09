«Нафтогаз» и «Газпром» проводят очередной раунд переговоров

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления компании Олегом ДУБИНОЙ находится в Москве для проведения очередного раунда переговоров с ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

«Сегодня делегация «Нафтогаза» проводит консультации в Москве», – сказал он.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» сейчас ведет активную работу по погашению задолженности за газ. «За сентябрь почти рассчитались… не погашено еще за октябрь, и скоро вынуждены будем рассчитываться за ноябрь…», – добавил он.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал, что «есть надежда, что до конца года ситуация будет решена».

Напомним, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный на Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

По состоянию на 16.00 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

2 декабря "Нафтогаз Украины" попросил "Газпром" об отсрочке по расчетам с газовым долгом за сентябрь и частично за октябрь. По словам официального представителя российского холдинга Сергея КУПРИЯНОВА, долг за поставки газа в сентябре украинская сторона не оплатила.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил возможности использования судебных процедур для взыскания долгов с украинских компаний, покупающих российский газ.

После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 долл. за тыс. куб. м. В Украину поставляется среднеазиатский газ.