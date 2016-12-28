Сводный бюджет Украины в январе-ноябре выполнен с дефицитом почти 10 млрд грн
10:56, 28 декабря 2016Финансы
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Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-ноября текущего года составил 9,988 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 19,970 млрд грн
Дефицит государственного бюджета за этот период составил 45,543 млрд грн / berdichivnews.com.ua
Согласно данным на сайте Национального банка Украины, дефицит государственного бюджета за этот период составил 45,543 млрд грн, что в 10,5 раз превышает показатель дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 4,336 млрд грн.
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Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-октября составил 26,866 млрд грн, дефицит госбюджета - 60,303 млрд грн.
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