Сводный бюджет Украины в январе-ноябре выполнен с дефицитом почти 10 млрд грн

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, дефицит государственного бюджета за этот период составил 45,543 млрд грн, что в 10,5 раз превышает показатель дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 4,336 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-октября составил 26,866 млрд грн, дефицит госбюджета - 60,303 млрд грн.