«БГ Банк» планирует увеличить уставный капитал

Акционеры «БГ Банка» (ранее – банк «УБРП») в четвертом квартале 2009 г. рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на 100 млн. грн. – до 365 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель правления «БГ Банка» Константин ПОЛОСКОВ.

«Это планы, скорее индикативные, никто не знает, что будет в январе 2009 г. Однозначно – банк будет развиваться», - сказал он.

Также К.ПОЛОСКОВ сообщил, что уставный капитал «УБРП» в 2008 г. был увеличен в два раза – до 265 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Универсальный банк развития и партнерства» (УБРП) зарегистрировано Национальным банком Украины 26 января 1994 года.

В 2007 г. Банк Грузии приобрел 98,5% акций ОАО «УБРП». В ноябре 2008 г. в Государственный реестр было внесено название «БГ Банк».