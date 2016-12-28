Кабмин разработал план развития страны до 2020 года: экономический рост и восстановление промышленности

Кабинет министров Украины разработал проект среднесрочного плана развития страны до 2020 года, в основе которого - экономический рост и восстановление промышленности.

Проект плана представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это реальный план действий. И его фундамент - экономический рост, - сказал Гройсман. - Уже в этом году мы видим тенденции (экономического восстановления - УНИАН). Нам надо их усиливать. А экономический рост - это основа восстановления промышленности и создания качественного продукта".

Кроме того, ключевыми целями правительственного плана являются приватизация, развитие агросектора, развитие добывающей отрасли с возможностью полного обеспечения собственным газом и углем всех категорий потребителей к 2020 году, развитие дорожного хозяйства и логистических возможностей, включая строительство автомобильных дорог, портовой инфраструктуры и модернизацию "Укрзализныци", на которую государство, по словам Гройсмана, выделяет порядка 16 миллиарда гривень.

Также в центре внимания - дерегуляция, децентрализация, реформа государственной службы, а также внедрение системы среднесрочного бюджетного планирования.

"Люди должны понять новое качество власти, - сказал Гройсман - При этом самый главный приоритет - развитие человека и нашего человеческого капитала".

Премьер подчеркнул, что представленный план развития Украины - это совместный труд, который может быть доработан путем привлечения общественности и экспертной среды. "Мы отводим месяц на то, чтобы получить ответную реакцию. Это не просто очередной план. Это план действий, которые мы будем выполнять. Мы настроены на результат. Наша задача - ответить на вопрос "что будет завтра", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2017 год в ночь на 21 декабря. Бюджет закладывает основы развития экономики на ближайшие три года. При этом правительство сохранило уже озвученные ранее приоритеты - повышение обороноспособности, повышение социальных стандартов, развитие образования и здравоохранения, поддержка сельского хозяйства и проектов инфраструктуры, поддержка региональных проектов в рамках курса на децентрализацию.

Кабмин подал проект бюджета на рассмотрение в парламент 15 сентября, а в начале ноября подготовил документ ко второму чтению. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 миллиарда гривень, что на 15,1 миллиарда гривень больше показателя по предыдущему году. Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 миллиарда гривень, что также на 15,1 миллиарда гривень больше предыдущего показателя. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 миллиарда гривень.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 триллиона гривень, гарантированного государством долга – 579,4 миллиарда гривень, что в сумме составляет 2,296 триллиона гривень.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 триллиона гривень, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.