Российские экспортеры дают взятки чаще всех

Российские компании за рубежом чаще других фирм из крупнейших стран-экспортеров дают взятки ради получения преференций. Как сообщает Reuters, об этом говорится в исследовании международной неправительственной организации Transparency International.

"Индекс взяткодателей-2008", опубликованный в четверг Transparency, показывает, что меньше всего склонны к подкупу бизнесмены из Бельгии и Канады (по 8,8 балла из 10 возможных). Третье место с оценкой 8,7 балла - у Нидерландов и Голландии. В списке из 22 стран также представлены Италия (7,4 балла), Бразилия (7,4), Индия (6,8), Мексика (6,6) и Китай (6,5).

Россия - на последнем месте с 5,9 баллами.

Исследование основано на опросе 2 тыс. 742 руководителей крупных компаний в 26 странах, проводимом с 5 августа по 29 октября.

В предыдущем исследовании Transparency, в сентябре, Россия, согласно "индексу восприятия коррупции", скатилась в 2008 году с прошлогоднего 143-го места на 147-е из 180 возможных, заняв место между Бангладеш и Кенией.

Справка УНИАН. По решению генеральной ассамблеи ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Конвенция ООН против коррупции была открыта к подписанию 9 декабря 2003 года в городе Мерида (Мексика).

Конвенция вступила в силу в качестве международно-правового документа, обязательного для исполнения ее сторонами 14 декабря 2005 года. На сегодня Конвенцию подписали около 140 государств и ратифицировали около 80. Украина, Беларусь, Россия, и еще ряд стран СНГ также ратифицировали данное соглашение.

Целью Конвенции является предупреждение и искоренение коррупции, поощрение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов; Международными организациями поощряется честность и неподкупность, ответственность, а также надлежащее управления публичными делами и публичным имуществом.

Украина ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции Законом (№251-V от 18 октября 2006 г.).