На новогодние праздники прогнозируют затишье на валютном рынке

Обострение ситуации на валютном рынке Украины связано с переизбытком гривни, формирующим дополнительный спрос на валюту, однако рынок успокоится в период праздников.

Такое мнение УНИАН высказал главный аналитик "Альфа-Банка" (Украина) Алексей Блинов.

По его словам, на рынке произошел сильный всплеск гривневой ликвидности, связанный с повышенным бюджетным дефицитом в декабре, сформированным скачком расходов из госбюджета, включая возмещение НДС предприятиям.

Блинов отметил, что за последние 8 рабочих дней гривневая ликвидность банковской системы выросла на 30 миллиардов гривень.

"Реакция валютного рынка связана с этим переизбытком гривни, формирующим дополнительный спрос на валюту. Это временное явление: рынок успокоится в период праздников", - резюмировал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов приблизились к отметке 27 гривни/доллар.

Национальный банк сегодня, 28 декабря, объявил аукцион по продаже валюты с рекордным для текущего года объемом до 100 миллионов долларов для удовлетворения повышенного спроса на валюту.

По информации регулятора, избыточный спрос сформировался под действием ситуативных факторов, включая рождественские выходные в США и Европе и спрос со стороны участников рынка в связи с необходимостью погашать валютные кредиты в конце года.

Вчера, 27 декабря, Нацбанк объявлял аукцион по продаже валюты объемом 80 миллионов долларов, в ходе которого продал банкам 46,8 миллиона долларов.