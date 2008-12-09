НБУ увеличил размер рефинансирования банков

Национальный банк Украины увеличил размер рефинансирования коммерческих банков, которое может быть предоставлено под обеспечение облигациями Государственного ипотечного учреждения.

Об этом говорится в сообщении ГИУ, обнародованном во вторник.

Согласно постановлению Нацбанка от 25 ноября т.г., коммерческие банки могут получать рефинансирование под обеспечение обычными ипотечными облигациями ГИУ в размере 85% от их номинальной стоимости (прежде этот показатель был на уровне 70%). Под обеспечение облигациями ГИУ, которые выпущены под государственные гарантии, сумма рефинансирования может составить 95% от их номинальной стоимости (до этого - 90%).

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В 2007 году объемы рефинансирования ГИУ увеличились более чем в 11,1 раза – до 1,110 млрд. грн.