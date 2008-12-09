Украина и Литва создадут рабочую группу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Литвы Валдас АДАМКУС обсудили создание украинско-белорусско-литовской трехсторонней рабочей группы по вопросам поставок украинской электроэнергии в страны Балтии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили президенты на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.

В частности, В.ЮЩЕНКО рассказал, что сегодня в ходе переговоров стороны обсуждали вопрос долгосрочного экспорта электроэнергии из Украины в Литву. В том числе речь шла о создании трехсторонней рабочей группы.

При этом Президент Украины напомнил, что несколько месяцев назад подобная встреча уже состоялась на уровне министров и заместителей министров энергетики Украины, Беларуси и Литвы.

По словам В.ЮЩЕНКО, эта встреча имеет положительные результаты, но эту работу необходимо продолжить, чтобы выяснить, нужно ли строить новые линии электропередач или использовать уже существующие, а также согласовать механизмы самой передачи электроэнергии.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, необходимо создать и двустороннюю рабочую группу по вопросам энергетики, которая будет работать над разработкой и реализацией совместных энергетических проектов между Украиной и Литвой.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина имеет необходимые мощности для поставок электроэнергии на Прибалтийский энергоостров. Также он отметил, что Украина заинтересована в участии в построении новой атомной станции в Литве. Президент Украины проинформировал, что недавно две украинские компании «Атомсервис» и «Атомэнергоремонт» направили литовской стороне официальные заявки на участие в конкурсе на строительство АЭС.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина имеет 90% необходимых мощностей для построения таких атомных станций. «Мы производим все, кроме разве что строительства самого корпуса ядерного реактора», - сказал Президент.

«Мы заинтересованы, но время покажет, как оно будет реализовано», - сказал Президент.

В свою очередь, В.АДАМКУС поблагодарил В.ЮЩЕНКО за готовность помочь Литве в поставках электроэнергии. Он также подтвердил, что Литва оставит за собой статус страны с ядерной энергетикой.

Как сообщил сегодня журналистам в Киеве уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, Украина в состоянии экспортировать в Литву 500 МВт электроэнергии в год. По его словам, такие поставки полностью возможны при условии создания энергомоста Украина-Литва через Беларусь. Для его создания необходимо модернизировать существующие линии электропередач и достроить несколько десятков километров новых линий, что будет стоить несколько десятков миллионов долларов.

Справка УНИАН. Украина экспортирует электроэнергию в Молдову, Словакию, Венгрию, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост экспорта украинской электроэнергии в 2009 году до 7,632 млрд. кВт/ч при ожидаемом объеме экспорта в текущем году на уровне 7,406 млрд. кВт/ч.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом - до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

По данным Госкомстата, в 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9%, или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч больше, чем в 2005 году.