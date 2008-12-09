”Нафтогаз” просит у банков средства

НАК "Нафтогаз Украины" ведет переговоры с банками о привлечении финансирования для погашения задолженности по поставкам газа перед "Газпромом".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА после завершения переговоров в Москве с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

"Мы ведем переговоры с рядом банков, чтобы погасить задолженность", - сказал О.ДУБИНА.

Он также высказал надежду, что с 1 января 2009 года удастся перейти на прямые контракты по поставки газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».

В свою очередь, А.МИЛЛЕР отметил, что Украина не погасила долги за поставленный газ.

Планируется, что переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжатся в пятницу, 12 декабря.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября с. г. НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный на Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

По состоянию на 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

2 декабря "Нафтогаз Украины" попросил "Газпром" об отсрочке по расчетам с газовым долгом за сентябрь и частично за октябрь. По словам официального представителя российского холдинга Сергея КУПРИЯНОВА, долг за поставки газа в сентябре украинская сторона не оплатила.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил возможности использования судебных процедур для взыскания долгов с украинских компаний, покупающих российский газ.

После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 долл. за тыс. куб. м. В Украину поставляется среднеазиатский газ.