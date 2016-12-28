Кабмин разрешил выпустить для докапитализации Приватбанка гособлигаций с индексированной стоимостью на 64 миллиарда

Кабинет министров Украины разрешил Министерству финансов в рамках программы докапитализации национализированного «Приватбанка» на 116,8 млрд грн выпустить на половину суммы облигации внутреннего государственного займа с привязкой к курсу доллара (индексированные ОВГЗ).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Предлагается предоставить возможность Минфину для докапитализации «Приватбанка» выпустить ОВГЗ на 64 млрд грн с индексированной стоимостью. Это не новые средства, просто это дает возможность Минфину выпускать, кроме обычных гривневых, ОВГЗ-облигации с индексируемой стоимостью, чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию «Приватбанка», - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя принятое постановление.

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При этом министр отметил, что срок обращения индексированных ОВГЗ не будет отличаться от гривневых и составит 15 лет, однако максимальная годовая ставка будет 6% (в гривневых ОВГЗ - 10,5%).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 20 декабря поручил Министерству финансов Украины осуществить выпуск 15-летних облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 116,8 млрд грн под 10,5% годовых для докапитализации крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк», национализированного по решению правительства.

Кабмин на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по предложению Национального банка Украины.

Как заверил министр финансов, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме. При этом он отмечал, что докапитализация банка пройдет в несколько этапов. Максимальная сумма докапитализации - 148 млрд грн, минимальная - 116 млрд грн.